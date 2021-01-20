Причина провала выясняется. На место выехала бригада «Водоканала» для обследования инженерных сетей.

Днём 20 января во Владимире на Октябрьском проспекте возле дома №16 на правой полосе дороги провалился асфальт. В первом часу к яме подъехали инспекторы ГИБДД, которые огородили его конусами.Причина провала выясняется. На место выехала бригада «Водоканала» для обследования инженерных сетей.Напомним, что 3 декабря на Октябрьском проспекте завершены работы по реконструкции 228 метров теплосети и уложен «зимний» слой асфальта. Весной 2021 года «Т Плюс» заасфальтирует участок в финишном исполнении.