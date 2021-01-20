Нарушение влечёт штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Владимирские чиновники провели несколько рейдов, в ходе которых выявили три недобросовестных «управляшки», которые несвоевременно чистят крыши от снега и сосулек.В мэрии Владимира пояснили, что управляющие компании и собственники зданий обязаны ежедневно производить осмотр и очистку кровли, карнизов, балконов, лоджий, козырьков, водосточных труб.«С 11 по 15 января отдел по охране окружающей среды горадминистрации передал на три материала на нарушителей», - уточнили в пресс-службе.Между тем, бездействие влечёт штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.За повторное нарушение ставки возрастают для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.«Протоколы составлены на те организации, которые не устранили нарушения даже после вынесения им предупреждения», - уточнил начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.