Наказание нерадивых управляющих компаний — не самоцель мэрии, а средство для того, чтобы в городе были обеспечены порядок и безопасность жителей.

По итогам мониторинга, мэрия Владимира составила материалы на три управляющие организации за то, что снег и сосульки с крыш многоквартирных домов не были убраны своевременно.Нарушение такого рода влечет административный штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.Начальник отдела по охране окружающей среды мэрии Сергей Сухопаров сообщил, что материалы подготовлены на те управляющие организации, которые не устранили нарушения даже после вынесения им предупреждения. Он подчеркнул, что наказание нерадивых управляющих компаний — не самоцель мэрии, а средство для того, чтобы в городе были обеспечены порядок и безопасность жителей.Информацию, требующую оперативного реагирования, жители города могут направить на портал «». Также жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщить на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).