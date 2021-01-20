Указанной фирме и вовсе пригрозили расторжением договора на осуществление перевозок

Компания «АДМ» рискует уйти с рынка автобусных перевозок во Владимире. Причиной может послужить транспортный коллапс, который произошёл на днях в областном центре. Владимирцы, вместо 10-20 минут, были вынуждены ждать автобусов по 40 минут, а то и более часа. Претензии были ко многим транспортным компаниям, но больше всего к «АДМ».Утром 20 января проблемы с городским транспортом повторились, на что последовала реакция властей. Администрация Владимира разослала перевозчикам предписания о недопустимости нарушений графиков следования маршрутов. Указанной фирме и вовсе пригрозили расторжением договора.Между тем, по информации «Вестей», гендиректор компании уволен.