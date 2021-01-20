От участников ждут до трёх фотографий - в разных номинациях.

Насладиться зимним временем года и вдохновить других жителей. Администрация Владимира объявила о конкурсе фотографий "Зимний Владимир".В нём три номинации. В первой - в объектив должно попасть здание, памятник архитектуры или арт-объект Владимира. Вторая номинация - "Владимирский пейзаж" - на фото должен быть изображён сквер, парк или двор столицы 33 региона. И третья - для любителей макро-съёмки. От участников ждут до трёх фотографий - в разных номинациях.Зимние фотокарточки можно отправить личным сообщением в официальную группу администрации "ВКонтакте" или в комментариях под постом о старте конкурса. В каждой номинации будут определены три победителя, которых выберут профессиональные фотографы. Лучшие из лучших получат по 2 билета на колесо обозрения "Небо 33".