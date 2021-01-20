Новый сервис позволит ускорить процесс рассмотрения обращений жителей региона.

Во Владимирской области появилась возможность подать жалобу через госуслуги. В департаменте цифрового развития уверены, что это позволит упростить и ускорить рассмотрение обращений жителей региона.Услуга «Сообщить о проблеме» доступна в личном кабинете и в разделе «Категории услуг». Ответ поступает в личный кабинет, где заявитель также может оценить его качество.«Эти сообщения не подпадают под действие закона о работе с обращениями граждан. Таким образом, срок ответа составляет от 1 до 10 дней, в отдельных случаях до 30», - уточнили в пресс-службе департамента.В декабре-январе принято около 400 жалоб жителей. При этом более половины из них поступили через госуслуги. Власти уверены, что новый сервис обязательно будет востребован у населения.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.