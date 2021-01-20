По улицам города Владимира сейчас бегают около 1200 безнадзорных псов и двух тысяч бездомных кошек.

Во Владимирской области продолжаются споры - кто должен заниматься решением проблемы безнадзорных животных - областные власти или местные? И как вообще её можно решить в условиях отсутствия и крупных муниципальных приютов?Частный приют «Валента» - вольеры переполнены: сейчас здесь 120 собак и 50 кошек - и каждый день в «Валенту» привозят новых четвероногих подопечных.Валентина Сокова, руководитель организации Центр животных «Валента»: «Сейчас вот машина подъехала, привезли коробку с шестью щенками - девать вообще некуда - нам, говорят, подбросили, вот мы вам привезли. До свидания”.Приют существует за счёт добровольных пожертвований и перманентно находится на грани закрытия - не хватает кормов, рабочих рук, пространства. И примерно такая же ситуация в другом частном приюте - в “Атланте”. Других мест для передержки бездомных животных во Владимире попросту нет.Валентина Сокова, руководитель организации Центр животных «Валента»: «Когда нет своего муниципального приюта, городу, области следует обращать внимание на то, что хотя бы есть и помогать. Ну абсолютно никакой помощи, а выживать... Мы уже просто в долгах сидим сами тоже. Если нас завтра закроет налоговая, значит мы будем выпускать всех животных, куда то все девать... Мы сейчас в ужасном состоянии находимся”.По оценкам зоозащитников, по улицам города сейчас бегают около 1200 безнадзорных псов и двух тысяч бездомных кошек. Согласно областному закону, полномочия по их отлову и содержанию лежат на муниципалитете, но учитывая, что усыплять животных запрещает федеральный закон, а поместить их на постоянное жительство некуда, сделать город ничего не может. После того, как коммунальная компания УНР-17 из-за конфликта с зоозащитниками и сопутствующих репутационных потерь перестала заниматься отловом, в этой роли по очереди выступали: сотрудники строительной компании, компании-перевозчика и один индивидуальный предприниматель.В итоге все закончилось трагедией. Зимой 2019-го в гаражном кооперативе на улице Добросельской и покалечила женщину.Антонина, пострадавшая: «Ноги пострадали сильно, спина, за голову начали хватать, руки тоже перебинтованы”.В прошедшем году во Владимире освоили лишь три из шести миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на отлов собак. Животных, согласно принятой схеме, стерилизуют, чипируют и отпускают. Без специализированного приюта смысла в этом в среднесрочной перспективе не так уж и много, заявляют в горсовете.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира: «Хотелось бы, чтобы это были некие такие отели для пожизненного содержания животных. Часто мы видим случаи, когда животные прошедшие уже через приют всё равно по-прежнему ведут себя агрессивно”.Но позволить себе такой отель город не может. Уже несколько лет в регионе идет спор - кто должен заниматься четвероногими беспризорниками. Областные власти хотят оставить все как есть, муниципалитеты требуют создать областное предприятие, подчинённое департаменту ветеринарии. И соответствующий законопроект в настоящее время - в проработке в Законодательном собрании. Ежегодно из областного бюджета выделяется порядка сорока миллионов рублей, которые распределяются между районами, но эффективность такого распределения вызывает у парламентариев вопросы. Кому-то денег не хватает, в то время как областной центр возвращает средства обратно.Роман Кавинов, заместитель председателя Закосбрания Владимирской области: «Сейчас вроде бы пошел диалог и мы надеемся, что и методики, и цифры, и суммы будут рассчитаны и департамент поможет подобрать крупную фирму, которая бы не в одном муниципалитете - не так чтобы Владимир сам ищет, Собинка сама ищет, Камешково само ищет. Может быть мы найдем крупного оператора, который централизованно обеспечил бы эту работу на территории области. Ну во всяком случае на обещаниях на работчих такая идея была озвучена”.В настоящий момент Минприроды готовит программу, призванную создать в стране сеть приютов для домашних животных - на условиях федерального софинансирования и частно-государственного партнёрства. Идет разработка типового проекта быстровозводимого модульного питомника ценой ориентировочно в двадцать миллионов рублей.Максим Тихонов, директор департамента ветеринарии администрации Владимирской области, главный ветеринарный инспектор области: «Есть предложения конкретные - это Собинский район по организации приюта. Ведётся работа по определению участка, который может быть использован. Надо отметить, что требования к участку, они тоже специфические, понятно, что это должно быть вдалеке от населенного пункта и прочие требования”.На каких условия федеральный бюджет будет софинансировать регионы, в министерстве пока не поясняют, но в любом случае проблему безнадзорных животных надо как-то решать. И с этим солидарны и на федеральном и на муниципальном уровнях. Потому что собака бывает кусачей, как известно, только от жизни собачей.Никита Тарбеев, Мария Городская, Андрей Синягин“Вести-Владимир”