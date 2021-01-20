Министерство природных ресурсов готовит федеральную программу, призванную создать в стране сеть приютов для домашних животных.

Министерство природных ресурсов готовит федеральную программу, призванную создать в стране сеть приютов для домашних животных.На условиях федерального софинансирования и частно-государственного партнёрства. Идет разработка типового проекта быстровозводимого модульного питомника ценой ориентировочно в двадцать миллионов рублей. Такие собачьи приюты могут появиться и во Владимирской области. И один из них в Собинском районе.Максим Тихонов, директор департамента ветеринарии:- Есть предложения конкретные - это Собинский район по организации приюта. Ведётся работа по определению участка, который может быть использован. Надо отметить, что требования к участку, они тоже специфические, понятно, что это должно быть вдалеке от населенного пункта и прочие требования.А пока в регионе не утихают споры, кто должен заниматься решением проблемы безнадзорных животных- областные власти или местные? И как вообще её можно решать в условиях отсутствия крупных муниципальных приютов? Все подробности в нашем репортаже в 14.30.