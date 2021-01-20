По снимкам из космоса проверено наличие вырубок, прогалин и других безлесных участков.

В конце 2020 года Центр защиты леса Владимирской области (филиал ФБУ «Рослесозащита») провёл инвентаризацию в Курловском лесничестве, расположенном в Гусь-Хрустальном районе. По снимкам из космоса проверено наличие на его территории вырубок, прогалин и других безлесных участков.Общая площадь лесничества составляет 114,6 тыс. гектаров. Инвентаризация показала, что около 2 процентов его площади (2,5 тыс. га) не заняты лесными насаждениями. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на части из них расположены несомкнувшиеся лесные культуры, а также участки, не подлежащие лесовосстановлению: дороги, газопроводы, ЛЭП, болота и прочее. При этом 0,8 тыс. га земель лесничества требуют восстановления лесов. В ведомстве отметили, что на ряде участков уже проведены подготовительные работы к посадке будущего леса в 2021 году, на остальных – работы по лесовосстановлению намечены на 2022 год.