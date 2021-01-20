Почти 40 литров направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Юрьева-Польского.

В 2020 году жители Владимирской области сдали кровь 18292 раза, что позволило заготовить 13359 литров крови. Таким образом, медучреждения региона полностью обеспечены кровью и её компонентами. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Всего в 33-ем регионе насчитывается 7183 донора. С июля начата заготовка антикоронавирусной крови. За этот период взято 126 литров плазмы, из которых почти 40 литров направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Юрьева-Польского.При этом сдать кровь жители могут не только в стационарных пунктах. Проводятся выездные мероприятия по заготовке. В 2020 году мобильный донорские комплексы 143 раза выезжали на предприятия, в медорганизации и образовательные учреждения.Донором может быть любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.Сдать компоненты можно в Областной станции переливания крови во Владимире, в филиале в Вязниках и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3.Получить подробную информацию можно по бесплатному телефону : 8 (800) 333-33-30.