Чиновники сообщают, что не выдавали ни разрешения на стройку, ни уведомления о соответствии. Теперь решить спор предстоит Фемиде.

В Суздальском районе, в селе Павловское, местные власти пытаются запретить строительство дома на частной территории. В администрации утверждают, что новое здание расположится в 16 метрах от Ильинской церкви - объекта культурного наследия регионального значения 1686 года, что является защитной зоной.Не найдя мирного решения вопроса, стороны пошли в суд. Чиновники сообщают, что не выдавали ни разрешения на стройку, ни уведомления о соответствии. Теперь решить спор предстоит Фемиде.Напомним, что памятником архитектуры древний храм стал стала в 1974 году.