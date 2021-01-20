Забалеваемость на убыль, а вот смертность растёт. За последние сутки во Владимирской области подтверждено ещё 9-ть летальных исходов от короновариса. На один больше чем накануне. Общая

Забалеваемость на убыль, а вот смертность растёт. За последние сутки во Владимирской области подтверждено ещё 9-ть летальных исходов от короновариса. На один больше чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 607 человек. Заразились коронавирусом ещё 155 человек. На два меньше, чем накануне. Спад по заболевшим продолжается третьи сутки. Общее количество заражённых теперь 21