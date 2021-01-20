Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным. Парламентарий ушел из жизни 17 января после тяжелой болезни.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным. Парламентарий ушел из жизни 17 января после тяжелой болезни.Николай Антошкин беззаветно служил Родине, спасал жизни людей, ликвидировал последствия аварии в Чернобыле, говорил спикер Госдумы. На Охотном Ряду парламентарий работал с 2014 года.По словам Володина, Антошкин пользовался уважением граждан и обладал авторитетом среди коллег. "Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал тем, кому была необходима помощь и поддержка", – говорил председатель ГД.Антошкина похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном Мемориальном кладбище Минобороны России.Николай Антошкин с 1993 года командовал фронтовой авиацией ВВС России. С 1997 года был заместителем главкома ВВС по боевой подготовке. В следующем году в звании генерал-полковника ушел в отставку.Звание Героя Советского Союза ему присвоили за вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.Парламентарий был членом фракции "Единая Россия". Входил в состав комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.