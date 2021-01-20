Фигурантка через незапертую дверь вошла в квартиру к 83-летней пенсионерке и похитила имущество.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 83-летняя жительница одного из местных сел, которая сообщила, что неизвестная женщина похитила из ее квартиры мобильный телефон.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что в квартиру через незапертую дверь вошла неизвестная женщина, взяла мобильный телефон и скрылась. На требование пенсионерки прекратить противоправные действия злоумышленница не отреагировала.В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной от потерпевшей, полицейские установили личность и задержали подозреваемую, которой оказалась местная жительница 1971 г.р.Женщина в содеянном созналась, объяснив свой поступок состоянием алкогольного опьянения.В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Похищенное имущество возвращено владелице.