Акушер принимает роды у женщины, которая должна родить близнецов. Первый
ребенок появляется на свет без проблем. Акушер берет его на руки, легкий
шлепок по попе - и новорожденный кричит. Но вот второй ребенок никак не
выходит. Проходит час, два… Акушер говорит медсестре, что ему пора идти
обедать, и уходит. Сразу же после его ухода медсестра видит, как сначала
высовывается ручка второго ребенка и показывает ей знак подойти. Она
подходит. Затем высовывается головка, и ребенок спрашивает шепотом:
- Ну что, ушел этот садюга, который по жопе бьет?
еще анекдот!