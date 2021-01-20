На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января 2021 года лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 января 2021 года лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(43 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Судогодском 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 823 случая заболевания (4620 сл. в г. Владимире, 2781 сл. в Гусь-Хрустальном, 2380 сл. о. Муром, 1613 сл. в Ковровском, 1383 сл. в Александровском, 1337 сл. в Петушинском, 1073 сл. в Вязниковском, 1069 сл. в Юрьев-Польском, 820 сл. в Кольчугинском, 750 сл. в Суздальском, 735 сл. в Собинском, 637 сл. в Гороховецком, 553 сл. в Меленковском, 519 сл. в Камешковском, 507 сл. в Киржачском, 486 сл. в Селивановском, 293 сл. в г. Радужном, 267 сл. в Судогодском