Бывший вратарь футбольного клуба Зенит Вячеслав Малафеев рассказал о своем самочувствии после того, как попал в больницу с коронавирусом. В целом все хорошо, – цитирует спортсмена . Он ..

Бывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев рассказал о своем самочувствии после того, как попал в больницу с коронавирусом. "В целом все хорошо", – цитирует спортсмена . Он поблагодарил близких и простых поклонников за поддержку, а также выразил уверенность, что с болезнью у него получится справиться.