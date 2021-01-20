Жители малосемейки на Верхней Дуброве жалуются, что от косметического ремонта в их доме не осталось и следа. При входе в подъезд вместо плитки на полу одни ямы, почтовые ящики вырваны, стены

Жители малосемейки на Верхней Дуброве жалуются, что от косметического ремонта в их доме не осталось и следа. При входе в подъезд вместо плитки на полу одни ямы, почтовые ящики вырваны, стены покрылись плесенью. Хлипкая входная дверь в подъезд промерзла. Ни кодового замка, ни доводчиков. Дверь громыхает и днем, и ночью. Жильцы вздрагивают, когда в подъезд