Доступная и качественная медпомощь для нас вне досягаемости. Этими словами съемочную группу 6 канала встретили жители села Сновицы. Особенно негодуют мамы. Среди них – Марина Лихова. У нее

Доступная и качественная медпомощь для нас вне досягаемости. Этими словами съемочную группу 6 канала встретили жители села Сновицы. Особенно негодуют мамы. Среди них – Марина Лихова. У нее трое детей. Младшему – всего 2 месяца. Но чтобы попасть с ребенком на прием к узкопрофильному специалисту надо потратить целый день. В местном ФАПе нет ни педиатра,