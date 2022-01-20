Служба документационного обеспечения управления уже на протяжении более двухсот лет остается ключевым звеном в структуре МВД России, продолжая функционировать и совершенствовать свою деятельность

Служба документационного обеспечения управления уже на протяжении более двухсот лет остается ключевым звеном в структуре МВД России, продолжая функционировать и совершенствовать свою деятельность.Повышение роли документированных сведений в управленческих процессах, внедрение новейших информационных технологий, создание общегосударственных систем переработки информации в условиях научно-технического прогресса требуют не только совершенствования самих форм управленческих документов, но и упорядочивания каждого документа в отдельности.Основными структурными подразделениями в органах внутренних дел, выполняющими функцию документационного обеспечения, являются подразделения делопроизводства и режима. Данные подразделения, независимо от их построения и численности, составляют сложный и очень ответственный аппарат. Он является, пожалуй, одним из самых активных звеньев информационной системы МВД России, поскольку не только собирает, обрабатывает, передает другим службам отраслевую информацию, но и непосредственно участвует в реализации управленческих решений. Прием и обработка поступающей корреспонденции, учет нормативных документов, контроль за их исполнением, работа с устными и письменными обращениями граждан, защита государственной тайны – все это также возложено на службу делопроизводства и режима.***20 января в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику.Со словами поздравлений в адрес коллектива обратился начальник ОДиР УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Александр Косолапкин.Сотрудникам, достигшим высоких показателей в служебной деятельности, были вручены почетный грамоты и благодарности.***Старший лейтенант внутренней службы Наталья Родионова всегда мечтала служить в органах внутренних дел. В августе 2007 года её мечта осуществилась - она пришла работать в Кольчугинский Отдел милиции. С июля 2019 года Наталья работает в ГДиР ОМВД России по Кольчугинскому району в должности инспектора-руководителя.Коллеги характеризуют Наталью только с хорошей стороны, отзываются о ней как о грамотном, добросовестном сотруднике, мастере своего дела.В свободное время Наталья проводит с семьей, вместе с мужем воспитывает двоих сыновей.Наталья Родионова поздравляет коллег с профессиональным праздником! Желает крепкого здоровья и спокойных служебных будней.