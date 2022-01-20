Такой машины за администрацией Владимирской области не числится.

Информация о покупке администрацией Владимирской области «Мерседеса» за 4,4 млн рублей оказалась недостоверной. В Белом доме заявили, что машина Mercedes-Benz E200 4МАТIC не покупалась и на баланс ГБУ «Спецавтохозяйство» не поступала.Путаницу создали номера иномарки, на которых были нанесены буквы АМР. Однако они используются не только для маркировки автопарка чиновников, но и для подменного транспорта.Ранее сообщалось, что «немца» полтора месяца назад взяли в лизинг у компании «МБ-Владимир».