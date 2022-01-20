Один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе...

Один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе так востребован проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы работают для жителей Владимирской области более 6-ти лет. Подробности – в нашем сюжете.Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает реальную поддержку людям. Уже более 250 000 наших земляков получили бесплатные консультации специалистов из областного центра. Необходимые обследования прошли и сотрудники Юрьев-Польского мясокомбината.Дмитрий Жирнов, генеральный директор "Юрьев-Польского мясокомбината":- Наше предприятие основано в 1965 году. За последние 5 лет очень активно развивается. Количество сотрудников растет. Для меня, как для руководителя, важным фактором является здоровье. Поэтому мы приняли решение пригласить передвижной центр здоровья. Это очень важно и очень эффективно, потому что это происходит без отрыва от производства и сотрудники с позитивом идут и обследования получают, и получают квалифицированные консультации врачей.Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать необходимых врачей.Ирина Котова, заместитель генерального директора по финансам и экономике "Юрьев-Польского мясокомбината":- Все организовано на высшем уровне. Заранее выбраны специалисты, которые наиболее актуальны. Составили списки, распределили людей по времени. Все четко, по существу и очень быстро, с важными и нужными рекомендациями. Хочу выразить и весь наш коллектив выражает огромную благодарность организаторам данного проекта "Милосердие и порядок". Они делают очень важное и нужное дело для людей.Прием сотрудников сегодня проводят маммолог и специалист УЗИ щитовидной железы.- В передвижных центрах здоровья проводим обследования УЗИ молочных желез, щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ в гинекологии и УЗИ сосудов нижних конечностей. Этот проект очень важен для населения. С целью больше ранней диагностики выявления заболеваний в той или иной области. И улучшения качества и здоровья населения.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.