Бывшему начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области...

Бывшему начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области вынесли приговор за присвоение имущества с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий и служебном подлоге. Дело расследовали Следком во взаимодействии с региональными управлениями УФСБ и УМВД России.В 2017-2018 годах начальник ИФНС, используя свое должностное положение, оказывая давление, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам о передаче ему части выплаченных им премий, информирует пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.За указанный период подчиненные передали ему денежные средства в размере 319 тысяч рублей.Кроме того, он признан судом виновным в совершении еще двух должностных преступлений.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил бывшему начальнику налоговой службы наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму более 18 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.Фото: https://pixabay.com/ru/