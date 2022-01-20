Депутаты Законодательного собрания обратятся в Госдуму за помощью в решении проблемы аварийных...

Депутаты Законодательного собрания обратятся в Госдуму за помощью в решении проблемы аварийных отключений электроэнергии. Члены комитета по ЖКХ встретились с энергетиками региона.От аварийных отключений страдают районы, где много хвойных деревьев - Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Судогодский и Селивановский. Потенциально опасные стволы энергетики удаляют, но закон разрешает делать это лишь внутри десятиметровой зоны вдоль линии.Александр Старовойтов, советник гендиректора ПАО "Россети Центр":- В рамках десятиметровой охранной зоны, которую мы можем реализовывать, мы не можем сделать где-то 15 метров, где-то 20, где-то 30. Будут выпадать деревья высотой под 20-30 метров, и, какие бы мы мероприятия не проделывали, спрогнозировать падение вот этих деревьев - которые падают на сети и рвут их - просто невозможно.Ширина этой зоны отчуждения регламентирована на федеральном уровне и регионы изменить её не могут. Владимирские парламентарии решили обратиться за помощью к своим федеральным коллегам. Что касается скачков напряжения, то тут дело в параметрах энергопоставки, обозначенных в каждом конкретном договоре с потребителями, заявил Директор филиала «Владимирэнерго» Илья Янин. Для более плотного контакта с жителями, энергетики создали группы в мессенджерах, в которые включат и сельских старост, чтобы те могли своевременно сообщать жителям, например, о плановых отключениях.Андрей Фатеев, председатель комитета по ЖКХ Заксобрания Владимирской области:- Сейчас комитетом будет прорабатываться вопрос в плане инициативы выхода в Государственную Думу для того, чтобы внести изменения в плане либо определенных участков, на которых будет другая ширина охранной зоны, либо мы меняем полностью охранную зону именно для того, чтобы деревья не доставали до линии электропередач.