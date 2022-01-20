Департамент молодёжной политики и общественных проектов совместно с Департаментом образования...

Департамент молодёжной политики и общественных проектов совместно с Департаментом образования подвёл итоги конкурса среди молодых учёных Владимирской области на присуждение премий за достижения и выдающиеся результаты при выполнении научных исследований, за научные открытия и изобретения по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в регионе, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Всего на конкурс поступило 34 заявки от 7 организаций. Победителями признаны 12 представителей научного сообщества области:Александр Астафьев – доцент кафедры «Физики и прикладной математики, программной инженерии», старший научный сотрудник Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета;Николай Дорофеев – заведующий кафедрой Муромского института (филиала) ВлГУ, доктор технических наук, доцент;Артём Золотов – заведующий лабораторией «Инновационная электроника», доцент кафедры «Физики и прикладной математики», инженер по патентной и исследовательской работе ВлГУ, кандидат технических наук;Алексей Кисляков – заведующий лабораторией «Кластерный анализ процессов роста и эволюции систем», доцент кафедры «Информационные технологии» Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;Артём Кощеев – старший преподаватель кафедры «Строительные конструкции» Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ;Михаил Лисятников – доцент кафедры «Строительные конструкции» ВлГУ;Павел Макаров – профессор кафедры менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС;Владимир Парносов – инженер-конструктор 1 категории Ковровского электромеханического завода, магистрант Ковровской государственной технологической академии;Денис Привезенцев – доцент кафедры «Программная инженерия» Муромского института (филиала) ВлГУ, кандидат технических наук;Евгений Прусов – доцент кафедры «Технологии функциональных и конструкционных материалов» ВлГУ;Алёна Харькова – аспирант и ассистент кафедры «Физики и прикладной математики» ВлГУ;Павел Хрусталёв – начальник Учебно-методического управления, доцент кафедры «Приборостроение» КГТА.Общий объём финансовой поддержки молодых учёных в рамках госпрограммы «Развитие образования» превысил 1 млн рублей.Фото: https://www.freepik.com/