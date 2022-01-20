Экологический инцидент в микрорайоне Коммунар. Прямо под окнами домов, на границе с поймой реки Клязьма, возникло зловонное болото. Жители микрорайона выложили в интернет видео, на котором

Экологический инцидент в микрорайоне Коммунар. Прямо под окнами домов, на границе с поймой реки Клязьма, возникло зловонное болото. Жители микрорайона выложили в интернет видео, на котором ручей из человеческих фекалий. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала Семьи, которые приобретали квартиры в микрорайоне Коммунар в новостройках были уверены, что это экологически чистый район до тех пор пока