Руководитель аппарата Белого дома под следствием? О том, что утром 20 января сотрудники правоохранительных органов провели оперативные действия у Георгия Ускова сообщили источники

Руководитель аппарата Белого дома под следствием? О том, что утром 20 января сотрудники правоохранительных органов провели оперативные действия у Георгия Ускова сообщили источники анонимного телеграм-канала “Бабушка надвое сказала”. Пока официальной информации от правоохранителей нет. По нашим данным, заинтересовались Усковым не в Следкоме, а в полиции. В пресс-службе УМВД области это не подтверждают и не опровергают,