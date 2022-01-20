Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения указала на эпидемиологический характер игромании по всему миру: 350 миллионов людей страдают от проблемного гэмблинга, а уровень распространения заболевания доходит до 5,8%. Тенденция роста проблемных игроков не обошла и Россию. Как снизить негативные последствия увлечения азартными играми и направить этот бизнес в позитивное для нашей страны русло? Ответы на эти вопросы дает автор проекта 20 идей Дмитрий Давыдов.

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения указала на эпидемиологический характер игромании по всему миру: 350 миллионов людей страдают от проблемного гэмблинга, а уровень распространения заболевания доходит до 5,8%. Тенденция роста проблемных игроков не обошла и Россию. Как снизить негативные последствия увлечения азартными играми и направить этот бизнес в позитивное для нашей страны русло? Ответы на эти вопросы дает автор проекта Дмитрий Давыдов.Опасные игрыО распространении лудомании красноречиво говорит статистика: по последним данным, около четверти населения планеты (около двух миллиардов человек) играют а азартные игры. Ежегодно аудитория подобных рискованных развлечений увеличивается на 10-15%. Особенно активно растет сфера онлайн-гэмблинга – сейчас это 80% всей индустрии.В России азартными играми увлечено около 6% населения. Нередко люди вкладывают в свое увлечение сотни тысяч, а то и миллионы рублей, но вместе с изрядной дозой адреналина получают разочарование и сожаление по поводу потраченных средств, а порой и влезают в существенные долги.Исходящий от лудомании риск побудил государство усиливать контроль за отраслью. В сентябре 2021 года в России вступил в силу закон о едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) с функциями надзора за рынком ставок. Но организации, оказывающей превентивную и консультационную помощь игроманам, в нашей стране до сих пор нет. Отсутствуют и интернет-ресурсы, посвященные профилактике пагубного увлечения и информированию о рисках. Зачастую осознание приходит к людям только тогда, когда негативные последствия лудомании уже наступили."Отчаявшийся игрок может найти хоть какую-то поддержку лишь в обсуждениях на форумах или в социальных сетях, где столкнувшиеся с бедой игроки делятся своим опытом. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой", – говорит о проблеме Дмитрий Давыдов.Международный опыт на пользу РоссииВ своем проекте "20 идей" автор часто обращается к опыту ведущих стран мира в сферах общественной безопасности, права, инвестиций, экологии, медицины, образования и других. Отрасль азартных игр не исключение: иностранные наработки можно успешно перенести на российскую почву, убежден он. Давыдов проанализировал зарубежный опыт и выдвинул инициативы, которые помогут уменьшить негативные последствия увлечения азартными играми и сделают игорный бизнес полезным для экономики нашей страны.В пример автор "20 идей" привел город-государство Сингапур, где с 2005 года работает Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG). Структура контролирует соблюдение операторами игорного бизнеса правил ответственной игры и самоисключения, проводит программы просвещения по проблемам лудомании, консультирует все заинтересованные стороны, предоставляет лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, проводит исследований в этой области. В состав организации входят 17 влиятельных экспертов по психологии, юриспруденции, социальной реабилитации.В Южной Корее и Финляндии деятельность организаций по борьбе с лудоманией финансируют операторы игорного бизнеса. Корейский центр проблемного гэмблинга выставляет счета организаторам азартных игр, сумма зависит от уровня доходов операторов и их надежности, но не может превышать 0,5% их чистого годового оборота. В Финляндии бесплатную поддержку проблемным игрокам оказывает организация Peluuri. За ее финансирование отвечает национальный оператор азартных игр Veikkaus."Пример Южной Кореи и Финляндии показывает, что финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса является разумной социально-ответственной мерой", – считает Давыдов.Он полагает, что механизм единого учета ставок позволяет внедрить практику самоисключения и даст возможность запретить принимать ставки от тех, кто изъявил желание покончить с азартными играми. Но опыт развитых стран доказывает, что этого недостаточно, отметил бизнесмен."Во-первых, без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить и признать свое положение и решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать "вкус" азарта", – пояснил автор проекта "20 идей".Он считает необходимым принимать превентивные меры, пропагандировать принципы "ответственной игры", сделать доступной психологическую помощь для проблемных игроков и их близких.Предложения и результатДавыдов предложил обязать операторов игорного бизнеса выделять средства благотворительным организациям, которые ведут научные исследования по профилактике и лечения игромании, консультируют игроков и их близких, занимаются терапией паталогически зависимых, проводят предупредительные мероприятия и просветительную деятельность.Претендующим на получение финансовой поддержки поддержки организациям нужно пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать нескольким критериям: опыт от одного года в указанных выше видах деятельности, отсутствие связи с организаторами азартных игр, предоставление отчетности о потраченных средствах и соответствие другим требованиям.Аналогичную практику внедрили в Великобритании. В 2018 года комиссия по азартным играм запустила программу самоисключения игроков, а с начала 2020 года обязала всех операторов ежегодно финансировать исследование, профилактику и лечение игромании.Давыдов уверен, что реформа создаст новые рабочие места в благотворительных организациях, поможет предпринимателям в социальной сфере. При этом бюджет государства не понесет никаких расходов.По мнению автора, операторы азартных игр не будут возражать против реализации инициатив. Большинство из них являются социально ответственными организациями, заинтересованными в снижении негативных эффектов игромании, полагает бизнесмен."Поскольку проблемный гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом", – резюмировал Давыдов.***Каждый из шагов проекта "20 идей" направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.