Ансамбль Хрустальные грани стал лауреатом первой степени на международном конкурсе-фестивале...

Ансамбль "Хрустальные грани" стал лауреатом первой степени на международном конкурсе-фестивале "Сокровища Карелии".Коллектив из Гусь-Хрустального признан лучшим в номинации "Народно-стилизованный танец" среди участников 13-16 лет. А в номинации "Народный танец" удостоен главной награды - гран-при!