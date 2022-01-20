Под видом старинных золотых и серебряных монет житель Астраханской области продал ковровчанину сувенирные.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Астраханской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе следствия установлено, что в сентябре 2018 года, фигурант, находясь в городе Коврове, предложил ранее незнакомому местному жителю приобрести за умеренную плату старинные монеты, пояснив, что нашел их при разборе старого дома. Мужчина заверил, что монеты выполнены из золота и серебра и, продав их, можно выручить немаленькие деньги. Предложение заинтересовало ковровчанина.В этот же день они зашли в ближайший ломбард, чтобы проверить одну из монет на подлинность. По результатам исследования состава монеты работник ломбарда подтвердил, что она выполнена из золота 900 пробы и стоимость ее может достигать 20 000 рублей. Фигурант убедил местного жителя, что и остальные монеты также выполнены из драгоценных металлов.Так житель Коврова приобрел девятнадцать монет за 30 000 рублей, планируя выручить с их продажи гораздо большую сумму. Однако реализовать их не получилось – монеты оказались сувенирными. Об этом ковровчанину сообщили в ломбарде.Потерпевший обратился в полицию.В ходе розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» совместно с коллегами из регионального УМВД установили личность и местонахождение фигуранта. Идентифицировать личность подозреваемого также помогла работа эксперта-криминалиста. Житель Астраханской области был задержан и дал признательные показания.Согласно заключению экспертизы, проведенной сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Владимирской области, изъятые у потерпевшего монеты действительно не содержали в своем составе драгоценных металлов.В ходе следствия ущерб, причиненный ковровчанину, возмещен обвиняемым в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.