По мнению эксперта, Александр Лукашенко должен задуматься о дальнейшей форме военного союза Белоруссии и России.

По мнению эксперта, Александр Лукашенко должен задуматься о дальнейшей форме военного союза Белоруссии и России.На днях Александр Лукашенко заявил о том, что Украина наращивает военный потенциал возле белорусской границы. По словам главы республики, там скапливаются украинские националисты-радикалы, которые хуже натовцев. Также белорусский лидер сообщил о сосредоточении 30 тысяч военных и техники со стороны Польши и Прибалтики.Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что Лукашенко в разы преувеличивает, говоря о военной угрозе с запада и юга. Мол, президент Белоруссии должен думать не о поляках или украинцах, которые якобы находятся у границ, а об укреплении военного потенциала Союзного государства. Сейчас, по мнению обозревателя, важно создать объединенные вооруженные силы, создать ясную структуру подчинения, а пока это находится в подвешенном состоянии.Ходаренок уверен: Лукашенко говорит об угрозе со стороны Украины из-за обиды. Якобы такова реакция официального Минска на экономические санкции Киева. Подводя итог, эксперт назвал заявления политика о скоплении украинских националистов возле границы "следствием воображения".Ранее политолог Дмитрий Абзалов , что Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины. Он обратил внимание, что Александр Лукашенко убрал из Конституции пункт, в котором говорится о неразмещении ядерных вооружений на территории республики.