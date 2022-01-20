Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» — часть автоматизированного программного комплекса мониторинга и управления печатью на базе многофункциональной программной

Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» — часть автоматизированного программного комплекса мониторинга и управления печатью на базе многофункциональной программной платформы СКИТ «Ростелеком. Сервис печати», который успешно используется в органах государственной власти, бюджетных и коммерческих предприятиях. Пользователям сервиса теперь доступна функция печати с устройств на платформе «Аврора». Приложение «Ростелеком. Сервис печати» включено в каталог партнерских решений на сайте auroraos.ru и обеспечивает управление очередями