Директору муниципального Центра управления городскими дорогами Руслану Юсупову грозит ответственность из-за инцидента с подземным переходом в областном центре. После обрушения козырька

Директору муниципального Центра управления городскими дорогами Руслану Юсупову грозит ответственность из-за инцидента с подземным переходом в областном центре. После обрушения козырька подземного пешеходного перехода у химзавода прокуратура возбудила дело. Напомним, это произошло утром 14 января. Пластиковая крыша одного из спусков у остановки ВХЗ сложилась и повисла над ступенями. По счастливой случайности, никто в этот момент