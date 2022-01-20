За три недели прокуратура Владимира выявила более чем 50 нарушений в содержании объектов дорожной инфраструктуры.

Прокуратура Владимирской области завела дело по факту Конструкция не выдержала тяжести снега.Вместе с инспекторами ГИБДД ведомство провело проверку состояния пешеходных переходов во Владимире. Выявлены многочисленные нарушения, среди которых некачественная и несвоевременная уборка снега с элементов благоустройства, а также наличие сугробов на подступах к переходам.«Причиной обрушения одной из секций кровли подземного пешеходного перехода на Большой Нижегородской стала несвоевременная уборка снега с её поверхности. В результате создалась угроза безопасности горожан», - к такому выводу пришли местные прокуроры.Всего за три недели прокуратура Владимира выявила более чем 50 нарушений в содержании объектов дорожной инфраструктуры.В отношении возбуждено административное дело. В адрес МКУ «ЦУГД» внесено представление.Устранение недостатков в работе организации находится на контроле надзорного органа.