В одной из деревень Кольчугинского района вспыхнул дом. От верной гибели огнеборцы спасли хозяина жилища. ЧП произошло около полудня 20 января в деревне Сукманиха. Огнеборцы выехали на место.

В одной из деревень Кольчугинского района вспыхнул дом. От верной гибели огнеборцы спасли хозяина жилища. ЧП произошло около полудня 20 января в деревне Сукманиха. Огнеборцы выехали на место. К приезду пожарных подразделений деревянный дом горел уже по всей площади. Здание больше было похоже на факел. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 104 квадратных метрах. Из