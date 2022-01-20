Жители домов, что рядом с новой развязкой на Чапаево-Сперанского, пожаловались на шум от так называемых дрифтеров, которые ночами гоняют по кольцевой дороге. В соцсетях появилось видео, на

Жители домов, что рядом с новой развязкой на Чапаево-Сперанского, пожаловались на шум от так называемых дрифтеров, которые ночами гоняют по кольцевой дороге. В соцсетях появилось видео, на котором 8 автомобилей с шумом наматывают круги по новой развязке на Сперанского. Оказалось, что закольцованная дорога с подъемом и спуском очень привлекательна для молодежи на Жигулях. Заднеприводная ВАЗовская