Экс-президент Украины, лидер политической партии Европейская солидарность Петр Порошенко .

Экс-президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко .Накануне в интервью американскому телеканалу CNN Петр Порошенко заявил, что выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными. По мнению лидера оппозиции, таким образом действующий президент Украины Владимир Зеленский оказывает на него давление.В качестве причины возбуждения уголовных дел Порошенко назвал популярность его партии. Мол, рейтинг партии главы государства "Слуга народа" начал снижаться, в то время как "Европейскую солидарность" стали поддерживать больше людей. Народ перестает доверять чиновникам, поскольку те демонстрируют некомпетентность, объяснил экс-президент Украины.Порошенко также подчеркнул, что многие политики, независимые представители СМИ, а также активисты считают обвинения против него "фарсом".Напомним, Петра Порошенко обвиняют в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Бывшему лидеру Украины грозит до 15 лет лишения свободы. Также политик является свидетелем в других делах: например, о назначении судей, перемещении ценностей через границу, инциденте с кораблями ВСУ в Керченском проливе и других.