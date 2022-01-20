Сегодня подведут итоги первого этапа Кубка России по пулевой стрельбе из пневматического оружия....

Сегодня подведут итоги первого этапа Кубка России по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Состязания проходят в Юрьеве-Польском.Завтра в Гусь-Хрустальном состоится чемпионат области по боксу среди мужчин 19-40 лет и первенство региона в этом же виде спорта среди юниоров.И 21 января во Владимире стартует первенство области по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.Поддержим владимирских спортсменов!