Проверки улиц и дворов в Костроме показывают, что в городе много мест, не чищенных от снега и наледи, а также крыш и козырьков, с которых нависают сосульки. Чем грозит нерасторопность ..

Проверки улиц и дворов в Костроме показывают, что в городе много мест, не чищенных от снега и наледи, а также крыш и козырьков, с которых нависают сосульки.Чем грозит нерасторопность коммунальщиков?Каток у подъездаВ конце прошлого года в областном центре завершены разбирательства по одному из «скользких» дел.Жительница заволжского дома упала, выходя из подъезда в марте 2021 года. В итоге потребовалась операция, так как выявлен внутрисуставной перелом плечевой кости. Как пояснили в Димитровском районном суде города Костромы, травма относится к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью. Костромичка обратилась в суд с иском к управляющей компании.«В процессе рассмотрения дела суд пришёл к выводу о том, что ответственность по возмещению вреда, причинённого истцу в результате падения, должна быть возложена на управляющую компанию, на балансе которой находилась придомовая территория. Вред здоровью истца был причинён в результате ненадлежащего исполнения со стороны ответчика обязанности по надлежащей уборке вверенной ему территории», – прокомментировали в райсуде.Решением суда с управляющей организации в пользу жительницы взыскан утраченный заработок (он составил 14 тысяч рублей), расходы на медикаменты (2200 рублей), проведение судебно-медицинского обследования (1972 рубля), компенсация морального вреда (300 тысяч рублей), штраф - более 159 тысяч рублей. Таким образом, управдом лишится суммы почти на полмиллиона рублей. В Димитровском районном суде отметили, что стороны вправе обжаловать решение в месячный срок в апелляционном порядке.Проблемы над головойСудя по количеству нарушений, выявленных этой зимой, подобная история с падением может повториться. Так, по данным управления муниципальных инспекций от 14 января, в ходе одного из недавних рейдов проверено более десяти адресов. Нарушения выявлены на четырёх объектах. По информации городской администрации, ледяные и снежные свесы зафиксированы на домах № 36 по улице Свердлова, № 80 по улице Катушечной и № 52а и 58 по улице Задорина.Всего с начала зимы и до середины января проверено более 400 объектов. По итогам рейдов выявлено около 100 нарушений.За неделю с 10 до 14 января государственной жилищной инспекцией Костромской области осмотрено 93 объекта. В центре внимания также оказалась очистка придомовых территорий многоквартирных домов в Костроме от снега и наледи, а также крыш и козырьков над входами в подъезды от снежных навесов и сосулек. Нарушения обнаружены на 69 домах. По результатам мониторинга информация направлена в управляющие организации и управление муниципальных инспекций для принятия мер.Не снегом единымВпрочем, у жителей региона немало претензий к управляющим организациям не только по поводу зимней уборки. Как уверяют в прокуратуре, по результатам проверок специализированных и управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК повсеместно пресекались нарушения требований законодательства при содержании общего имущества, в том числе в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.«В деятельности 36 организаций, осуществляющих управление 127 многоквартирными домами, выявлены 142 нарушения, внесено 84 представления, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено более 40 лиц, предостережено о недопустимости нарушений 10 лиц, по материалам проверок возбуждено 1 уголовное дело», – подвели итоги прошлого года в прокуратуре Костромской области.