Преданные человеку и своему делу. Четвероногие сотрудники полиции продемонстрировали свои умения...

Преданные человеку и своему делу. Четвероногие сотрудники полиции продемонстрировали свои умения участникам акции "Студенческий десант". Подробности в нашем репортаже.Поиск взрывчатки и наркотических веществ, взятие следа и задержание преступника - сегодня четвероногие бойцы полицейской кинологической службы продемонстрировали свои умения гостям - участникам традиционной всероссийской акции "Студенческий десант". Во Владимире она проходит уже в седьмой раз. Цель - помочь молодым людям которые хотели бы служить в правоохранительных органах, определиться с направлением.В центре живут собаки разных пород, в основном, немецкие овчарки - они отличаются устойчивой психикой и легко поддаются дрессировке. Но есть и лабрадоры, спаниели и ротвейлеры.Лабрадор Каха обучен брать след и находить потерявшихся людей.- Мы с ним ездим очень часто. Он у нас молодец! Собака взрослая, уже готова. Очень ласковая. Лабрадоры вообще активные очень, ласковые и хорошо поддаются дрессировке.Многие участники "Студенческого десанта" заявляют, что намерены выбрать профессию по зову сердца. Студентка владимирского политехнического колледжа Валерия говорит, что хочет служить кинологом в полиции- помогать и людям и животным.- Я очень хорошо лажу с собаками. И в принципе я очень хорошо понимаю их физическое и вообще сущность собаки.- Самое главное - это, наверное, не бояться собаки и действовать по (как сказать) по свое душе, т.е. прислушиваться к себе и понимать что ты хочешь в дальнейшем.- Многим ребятам нравится наша работа с собаками. В этом году у нас один сотрудник пришёл на службу. Тоже был наслышан про нашу службу. Очень ему понравилось. Очень интересно. Уехал на обучение в данный момент в Ростов. Учит собаку. Ребята задают вопросы, многим нравится заниматься с собаками.Студенты увидели, как работают профессиональны кинологи. Сотрудники полиции, заявили, что будут рады встретиться с ребятами вновь - уже в качестве коллег.Максим Калашников, Никита Тарбеев, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"