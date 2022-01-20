У жителя Юрьев-Польского района полицейские изъяли несколько десятков тысяч пачек контрафактных сигарет почти на 5 миллионов рублей. На 35-летнего мужчину завели уголовное дело. Задержали

У жителя Юрьев-Польского района полицейские изъяли несколько десятков тысяч пачек контрафактных сигарет почти на 5 миллионов рублей. На 35-летнего мужчину завели уголовное дело. Задержали его с поличным осенью прошлого года сотрудники отдела экономической безопасности и Госавтоинспекторы. Из автомобиля мужчины и двух арендованных гаражей полицейские изъяли в общей сложности больше 43 тысяч пачек нелегальных сигарет различных