При проведении обследования квартиры, в которой проживает мужчина, полицейские изъяли три пакета с неизвестным веществом, общей массой 179,63 грамма...

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержан мужчина по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Череповецкой улице сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра в его сумке было обнаружено 7 пакетов с порошкообразным веществом внутри, общей массой 15,49 грамма.При проведении обследования квартиры, в которой проживает мужчина, полицейские изъяли еще три пакета с неизвестным веществом, общей массой 179,63 грамма. Согласно результатам исследования часть изъятого является наркотическим средством – мефедроном.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29