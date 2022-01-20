Общее финансирование - более двух миллиардов. Это средства бюджетов всех уровней. Благодаря...

Общее финансирование - более двух миллиардов. Это средства бюджетов всех уровней. Благодаря дополнительной субсидии, будут отремонтированы три автодороги, в том числе в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля. В ближайшее время состоятся конкурсные процедуры.