Разберут телевизор на атомы. Сегодня во Владимирском центре по атомной энергии пройдет тематическое...

Разберут телевизор на атомы. Сегодня во Владимирском центре по атомной энергии пройдет тематическое ток-шоу. Приглашенные эксперты расскажут об истории телевидения, технической составляющей процесса и современной работе телерепортеров.Спикеры: историк Александр Капусткин, физик Дмитрий Бухаров и наша коллега, тележурналист Анастасия Сахарова. Гости центра узнают о самых необычных телевизорах и современных технологиях, которые в скором будущем, например, позволят ощутить вкус блюд кулинарных шоу. Встреча пройдет в формате дискуссии. Присоединяйтесь. Начало ток-шоу в 18:30 по адресу Октябрьский проспект 3.