Злоумышленник заказал товар в Интернете и, когда работник курьерской службы его доставил, расплатился с ним тремя поддельными купюрами достоинством 2 тысячи рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных денежных средств.Установлено, что злоумышленник заказал товар в Интернете и, когда работник курьерской службы его доставил, расплатился с ним тремя купюрами достоинством 2 тысячи рублей. Курьер, получив наличные, отправился в банк, для того чтобы внести денежные средства на карту, но выяснилось, что купюры не являются подлинными, и он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Лиственничной аллее. Им оказался 21-летний молодой человек.В ходе личного досмотра у гражданина было изъято еще 3 банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 2 тысячи рублей.Согласно результатам исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, все изъятые банкноты являются поддельными.По данному факту следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за данное противоправное деяние – 8 лет лишения свободы.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29