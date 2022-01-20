Коронавирусных пациентов, которые не лежат в больнице, постараются лечить дистанционно. Об этом на еженедельном брифинге рассказал и. о. директора облздрава Артём Осипов. Напомним, в области

Коронавирусных пациентов, которые не лежат в больнице, постараются лечить дистанционно. Об этом на еженедельном брифинге рассказал и. о. директора облздрава Артём Осипов. Напомним, в области уже более двадцати случаев омикрон-штамма. Он очень заразный, поэтому врачам не позавидуешь. В ближайшее время их ждут пиковые нагрузки. Что делает областная администрация, чтобы машинам «скорой помощи» снова не пришлось