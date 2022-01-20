В ходе досмотра автомашины под ковриком правого переднего пассажирского сиденья был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом «ПМ»...

«Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был задержан гражданин по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.В ходе несения службы инспекторы дорожно-патрульной службы в районе Щёлковского шоссе остановили автомобиль БМВ 520. При проверке документов у водителя сотрудники ГИБДД обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе досмотра автомашины под ковриком правого переднего пассажирского сиденья был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом «ПМ», а также магазин без патронов и приспособление для ведения бесшумной стрельбы.Для дальнейшего разбирательства 37-летнего пассажира иномарки доставили в ОМВД России по району Гольяново г. Москвы.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет переделан самодельным способом из списанного охолощенного пистолета «Р411» и является короткоствольным, нарезным огнестрельным оружием калибра 9 мм и пригоден к производству выстрелов.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81