Соблюдение санитарных требований в торговом центре проверили специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

Соблюдение санитарных требований в торговом центре проверили специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).ТЦ "Европолис" расположен на проспекте Мира, д. 211, корп. 2. Специалисты ОАТИ выявили в торговом центре ряд нарушений.Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов сообщил, что сотрудники и посетители находились без средств индивидуальной защиты. Также отмечены случаи ношения масок на подбородке."Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – приводит слова Романова Агентство городских новостей "Москва".Главный инспектор ОАТИ напомнил, что за нарушения антиковидных мер юридическое лицо может получить штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека предприятию грозит штраф в миллион рублей или приостановка деятельности на 90 суток.Ранее такие же нарушения выявили в торговом комплексе "Каширский двор". Сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты или носили маски ненадлежащим образом.Также выявлены нарушения в торговом комплексе "Трамплин" на западе Москвы. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.