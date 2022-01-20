Для больниц и резервных госпиталей Москвы закуплено более 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Часть техники уже доставлена и используется врачами, остальная поступит в ближайшее время.

Для больниц и резервных госпиталей Москвы закуплено более 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Часть техники уже доставлена и используется врачами, остальная поступит в ближайшее время.В столице растет число заразившихся новым штаммом "омикрон", но аналогичного скачка по госпитализациям нет, отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Но город готов к любому развитию событий.Делается все необходимое для эффективного обследования и лечения больных ковидом, сказала она. "Разрабатываем и используем уникальные цифровые сервисы, обеспечиваем ковидные клиники лучшим на сегодняшний день оборудованием", – добавила Ракова.В больницы закупается новая реанимационная, лабораторная и диагностическая техника, а также медицинская мебель, системы для транспортировки больных и прочее, перечислила заммэра.Помимо прочего, закуплены новые аппараты ИВЛ, видеоларингоскопы, дефибрилляторы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента.В Москве работает пять резервных госпиталей. Это полноценные инфекционные центры со всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными томографами и аппаратами ИВЛ. У каждой койки есть своя кнопка вызова медиков и клапан подачи кислорода, на территории работает Wi-Fi.Напомним, что на фоне стремительного распространения штамма "Омикрон" в Москве мэр Сергей Собянин до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на "удаленку" не менее 30% сотрудников предприятий столицы.