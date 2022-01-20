В 11:39 20 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 11:39 20 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Сукманиха Кольчугинского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пресс-служба МЧС по Владимирской области информирует, что на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 104 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Спасен 1 человек. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/